Favasuli: “Giocare per questi colori è un’emozione unica. Spero di far parte di questa Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina al termine dell’amichevole contro il Trento, Costantino Favasuli ha parlato della sua prima partita tra i grandi: “90′ minuti bellissimi per me, è stata la mia prima volta. Ringrazio il mister per questa possibilità, sogno di indossare questa maglia sempre. Italiano? mi ha chiesto di giocare e stare sereno. Fare quello che facciamo in allenamento, guardando gli altri del mio ruolo come Venuti e Biraghi cercando di imparare da loro. Mi sono trovato benissimo. Ci sono giocatori come Milenkovic che mi aiutano molto. Nello spogliatoio c’è un bellisisma cima, sono tutti motivatissimo per quanto avvenuto nella scorsa stagione. Spero di farne parte anche io, vediamo come andrà il mio futuro”.