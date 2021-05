La Fiorentina attende il Napoli. Onorare l’impegno e favorire la Juve? Il popolo viola si divide

La Fiorentina mercoledì a Cagliari ha ottenuto la tanto agognata salvezza matematica. Adesso è però chiamata nelle ultime due partite della stagione, ad onorare gli impegni e cercare di portare a casa più punti possibile.

La prima sfida vedrà opposta la compagine gigliata al Napoli di Gattuso, quello stesso mister di cui si fa un gran parlare come possibile nuovo tecnico viola.

Siamo però certi che nessuno farà sconti soprattutto in considerazione del fatto che i partenopei in corsa Champions, faranno di tutto per evitare che vada nuovamente in scena il disastro della stagione 2017-2018, quando il Napoli lanciato verso il tricolore, cadde in maniera fragorosa sul terreno del Franchi e perse definitivamente qualsiasi velleità tricolore.

Battere il Napoli significherebbe fare un nuovo regalo ai nemici di sempre, ovvero la Juventus. La formazione bianconera battendo ieri i neo campioni d’Italia dell’Inter ha nuovamente creato i presupposti della stagione 2017-2018 ovvero, dove qualora la Fiorentina dovesse fare il proprio dovere, finirebbe per avvantaggiare nella corsa Champions proprio i bianconeri.

Il mondo Fiorentina come facilmente pronosticabile, si é diviso tra chi vorrebbe ottenere i 3 punti, a prescindere da tutto e chi invece auspicherebbe che, i viola non avendo più niente da chiedere al campionato, lasciassero perdere qualsiasi velleità di vittoria per non avvantaggiare gli odiati rivali juventini.

La deontologia professionale presupporrebbe che la Fiorentina onorasse al meglio l’impegno e l’ipotesi dello “scansarsi” non farebbe onore ai ragazzi di Iachini, ma si sa il Napoli da un n punto di vista tecnico é superiore e questa volta subire una rete per una disattenzione difensiva potrebbe essere meno doloroso che di altre volte…

Vedremo quello che sarà il responso del campo sperando che, almeno per la prossima stagione il finale di campionato per i viola riservi obbiettivi diversi e soprattutto un piatto più ricco.

Marzio De Vita

