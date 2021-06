Antognoni-Fiorentina, le basi per continuare adesso ci sono. La città intera si è schierata

Il matrimonio tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni, è un qualcosa che non si può neanche immaginare di poter cancellare con un colpo di spugna, perché i dirigenti, così come le proprietà, passano, mentre le bandiere restano per sempre. Antonio per Firenze é ancor più che una bandiera, é il giglio che i calciatori portano sulla maglietta all’altezza del cuore é il tifoso che hai seduto accanto allo stadio ogni maledetta domenica é soprattutto quella passione tutta viola che ti scorre nelle vene.

Premesso questo, la notizia é che oggi il matrimonio tra Antonio e la Fiorentina ha concrete possibilità, a differenza di quanto detto fino a ieri, di poter proseguire. Questo perché c’è stata la mobilitazione della città tutta, a partire dalle istituzioni cittadine per finire ai tifosi viola.

Giancarlo potrebbe accettare il ruolo proposto dalla Fiorentina, a patto che la sua figura al netto di quanto scritto nel contratto, sia maggiormente centrale, nel rispetto di quello che é la sua immagine. Adesso i presupposti per proseguire potrebbero esserci e per chi ama questa società, per chi vive sulla pelle la fiorentinità ed ha il giglio tatuato sul cuore, questa notizia vale di più dell’acquisto di un grande calciatore.

Il legame di Giancarlo con la Fiorentina, con la città di Firenze e con ogni singolo tifoso é stato é e sarà per sempre indissolubile, per buona pace di chi ha pensato, pensa o penserà di poterlo mettere in discussione.

MARZIO DE VITA

