Labaro Viola

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE

Una buona Fiorentina almeno per un tempo si arrende al Napoli più forte e con più motivazioni. Finiamo con onore la stagione

A cura di Marzio De Vita
16 maggio 2021 14:22
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE - Fiorentina's midfielder Franck Ribéry (R) in action during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at the Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 16 May 2021. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Fiorentina's midfielder Franck Ribéry (R) in action during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at the Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 16 May 2021. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Pagelle
Fiorentina
Primo Piano
Napoli
Serie A
Artemio Franchi
Condividi

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE

La Fiorentina oramai salva affronta al Franchi nel lunch match il Napoli lanciato nella corsa Champions. Ecco le pagelle dei calciatori viola:

TERRACCIANO 6,5 compie un paio di interventi importanti, su Insigne viene salvato dalla traversa. Aveva anche parato il rigore

CACERES 6 partita più che dignitosa attento nelle chiusure e si fa anche vedere in fase offensiva dove però per frenesia spreca di testa un ottima occasione

PEZZELLA 6 normale amministrazione per il capitano viola, ma é sempre puntuale nelle chiusure ed attento nel posizionamento

MILENKOVIC 6 partita importante con un avversario rognoso. Fisicamente molto presente e non lascia mai un centimetro all'avversario. Sul rigore é stato veramente ingenuo e gli vale almeno mezzo voto in meno

VENUTI 6 partita discreta molto attento nelle diagonali e dinamico nelle incursioni. A volte dovrebbe osare di più

BONAVENTURA 5,5 partita tatticamente discreta, ma manca quasi del tutto in fase di manovra

PULGAR 6 ordinato e tatticamente diligente manca ad essere pignoli nella velocità nel fare ripartire la transizione

CASTROVILLI 5 non bene oggi Gaetano porta troppo il pallone e non ha mai in tempo giusti per imboccare i compagni. Anche in fase di posizionamento spesso é impreciso dal 65' Eysseric 6 fa la sua onesta partita

BIRAGHI 4,5 offre l'assist per il gol di Vlahovic annullato per fuorigioco, per il resto il niente cosmico, sbaglia praticamente tutto e fa sempre la scelta sbagliata. Molto male dal 65 Igor 6 senza infamia e senza lode

RIBÉRY 6 anche Frank nel primo tempo non riesce quasi mai a dare il la alle azioni troppo lezioso e si intestardisce troppo nel dribling. Nella ripresa sale nettamente di tono dal 85' Kouamé sv

VLAHOVIC 6,5 questo ragazzo é una montagna. Lotta da solo contro tutti vincendo la maggioranza dei duelli. Canta e porta la croce. Abbiamo visto nascere un bomber vero

MISTER IACHINI 6 mette in campo bene la squadra che fa la sua onesta partita. Le motivazioni nel calcio fanno quasi sempre la differenza

LEGGI ANCHE LA FIORENTINA ONAGGIA IACHINI VON UNA MAGLIA: "GRAZIE BEPPE". IL TECNICO SI COMMUOVE E RINGRAZIA

https://www.labaroviola.com/la-squadra-omaggia-iachini-con-una-maglia-grazie-beppe-il-tecnico-si-commuove-e-ringrazia/140202/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok