Centrocampo solido e manovra fluida. Vlahovic croce e delizia. Bene la manovra a campo aperto

La compagine gigliata lascia a Napoli i 6 gol incassati domenica scorsa e si presenta in campo non certo con un gioco sfavillante, ma certamente con un atteggiamento giusto.

Nel corso del primo tempo fila tutto liscio come l’olio, con la viola che chiude in vantaggio di 2 reti calciando non più di 3/4 volte verso la porta avversaria. É la legge del contrappasso.

La ripresa parte addirittura in modo migliore con i viola pericolosi in contropiede, sebbene un po’spreconi. Poi la rete del Crotone cambia indubbiamente l’inerzia della partita, ma al netto di questo la Fiorentina amministra il risultato senza grandi affanni.

La rete calabrese avviene per un grave errore di posizionamento da parte di Martin Caceres. Da un calciatore della sua bravura ed esperienze certi errori sono difficilmente accettabili. É posizionato in maniera errata sia nello spazio che come postura. Incredibile.

I temi da sviscerare sarebbero molti, ma credo che il senso di questa partita sia questo. Quando la Fiorentina può agire di rimessa é una squadra insidiosa ed a tratti gradevole, quando trova squadre chiuse che accorciano il campo e lo spazio si palesano tutti i limiti di manovra.

Tre punti d’oro e adesso sotto con il Toro.

MARZIO DE VITA

