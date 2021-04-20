PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE
Missione compiuta, la Fiorentina vince a Verona seppure senza incantare sul piano del gioco. Oggi contava vincere
La Fiorentina di scena al Bentegodi di Verona alla ricerca di punti salvezza. Ecco le pagelle dei calciatori viola:
DRAGOWSKI 6,5 ottima prestazione sia dal punto di vista tecnico che tattico. Veramente intelligente la lettura sul colle retropassaggio di Amrabat
CACERES 6,5 non si può marcare l'uomo a 2 metri di distanza. Si riscatta nel secondo tempo timbrando il cartellino
PEZZELLA 5,5 non commette errori gravi questa volta, molto spesso si fa trovare spesso in ritardo e fuori posizione
QUARTA 6 partita attenta e puntuale nelle chiusure. Meno appariscente di altre volte ma sicuramente una buona prova
AMRABAT 6 mette un po'di presenza fisica ma commette delle ingenuità ingiustificabili. Quel retropassaggio grida vendetta e deve ringraziare il portiere polacco. Meglio nella ripresa
PULGAR 5,5 discrete alcune letture difensive ma in fase di impostazione sbaglia praticamente tutto
BONAVENTURA 6,5 ancora una volta é l'unico centrocampista che si inserisce in area avversaria. Mette lo zampino in quasi tutte le azioni viola dal 85' CASTROVILLI SV
VENUTI 6,5 soffre le incursioni di Di Marco ma offre una buona prestazione sul piano della corsa. Sul finale di tempo fa in azione alla Cafú che porta al rigore per la Fiorentina
BIRAGHI 4,5 non si vede molte in fase di spinta, fa addirittura peggio in fase difensiva, il gol del 2-1 lo ha sulla coscienza dal 85' minuto IGOR SV
RIBÉRY 6 quel velo gli vale la sufficienza. Dal 70' KOUAMÉ 5 si vede poco e punto
VLAHOVIC 7 lotta e si batte come un leone, cerca di allargare il gioco ma é sempre poco assistito dai compagni. Freddo dal dischetto
IACHINI 6 sul piano del gioco é la solita Fiorentina, ma questa volta la ruota gira per il verso giusto
MARZIO DE VITA
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