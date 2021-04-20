Labaro Viola

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE

Missione compiuta, la Fiorentina vince a Verona seppure senza incantare sul piano del gioco. Oggi contava vincere

A cura di Marzio De Vita
20 aprile 2021 22:38
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE -
Pagelle
Fiorentina
Primo Piano
Serie A
Verona
Bentegodi
Condividi

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

La Fiorentina di scena al Bentegodi di Verona alla ricerca di punti salvezza. Ecco le pagelle dei calciatori viola:

DRAGOWSKI 6,5 ottima prestazione sia dal punto di vista tecnico che tattico. Veramente intelligente la lettura sul colle retropassaggio di Amrabat

CACERES 6,5 non si può marcare l'uomo a 2 metri di distanza. Si riscatta nel secondo tempo timbrando il cartellino

PEZZELLA 5,5 non commette errori gravi questa volta, molto spesso si fa trovare spesso in ritardo e fuori posizione

QUARTA 6 partita attenta e puntuale nelle chiusure. Meno appariscente di altre volte ma sicuramente una buona prova

AMRABAT 6 mette un po'di presenza fisica ma commette delle ingenuità ingiustificabili. Quel retropassaggio grida vendetta e deve ringraziare il portiere polacco. Meglio nella ripresa

PULGAR 5,5 discrete alcune letture difensive ma in fase di impostazione sbaglia praticamente tutto

BONAVENTURA 6,5 ancora una volta é l'unico centrocampista che si inserisce in area avversaria. Mette lo zampino in quasi tutte le azioni viola dal 85' CASTROVILLI SV

VENUTI 6,5 soffre le incursioni di Di Marco ma offre una buona prestazione sul piano della corsa. Sul finale di tempo fa in azione alla Cafú che porta al rigore per la Fiorentina

BIRAGHI 4,5 non si vede molte in fase di spinta, fa addirittura peggio in fase difensiva, il gol del 2-1 lo ha sulla coscienza dal 85' minuto IGOR SV

RIBÉRY 6 quel velo gli vale la sufficienza. Dal 70' KOUAMÉ 5 si vede poco e punto

VLAHOVIC 7 lotta e si batte come un leone, cerca di allargare il gioco ma é sempre poco assistito dai compagni. Freddo dal dischetto

IACHINI 6 sul piano del gioco é la solita Fiorentina, ma questa volta la ruota gira per il verso giusto

MARZIO DE VITA

 

LEGGI ANCHE MILAN, JUVENTUS E INTER NELLA SUPERLEGA? CHIESA SALTA GLI EUROPEI CASTROVILLI E BIRAGHI RIPESCATI

https://www.labaroviola.com/milan-juventus-e-inter-nella-superlega-chiesa-salta-gli-europei-castrovilli-e-biraghi-ripescati/137439/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok