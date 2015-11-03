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Notizie Bentegodi Fiorentina

Domani il Verona-Fiorentina con più spettatori dal 1985/86: oltre 27.000. Circa 1800 i viola

04 maggio 2024 22:23

Al Bentegodi una bolgia per raggiungere la salvezza: 21mila presenti per Hellas Verona-Fiorentina

30 aprile 2024 17:47

35esima giornata di Serie A: Hellas Verona-Fiorentina si giocherà Domenica 5 Maggio alle ore 15

23 aprile 2024 20:18

Ci saranno 823 tifosi della Fiorentina a Verona. Grande esodo nonostante orario e giorno lavorativo

26 febbraio 2023 21:54

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE

20 aprile 2021 22:38

Analisi Hellas: Aggressione della palla e ferocia nella riconquista, ma l'attacco spara a salve

19 aprile 2021 17:44

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Sett. 18 Sett. 17
Sett. 8
Sett. 16