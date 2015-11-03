Notizie Bentegodi Fiorentina

Domani il Verona-Fiorentina con più spettatori dal 1985/86: oltre 27.000. Circa 1800 i viola
04 maggio 2024 22:23
Al Bentegodi una bolgia per raggiungere la salvezza: 21mila presenti per Hellas Verona-Fiorentina
30 aprile 2024 17:47
35esima giornata di Serie A: Hellas Verona-Fiorentina si giocherà Domenica 5 Maggio alle ore 15
23 aprile 2024 20:18
Ci saranno 823 tifosi della Fiorentina a Verona. Grande esodo nonostante orario e giorno lavorativo
26 febbraio 2023 21:54
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE
20 aprile 2021 22:38
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