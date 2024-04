Al Bentegodi una bolgia per raggiungere la salvezza: 21mila presenti per Hellas Verona-Fiorentina

Il club gialloblù aveva lanciato una nuova iniziativa in vista di Verona-Fiorentina, in programma domenica 5 maggio allo stadio Bentegodi alle ore 15. In occasione della gara con i viola, le cui tifoserie sono legate da un gemellaggio di lunghissima data, i tagliandi saranno in vendita a prezzi speciali, a partire da euro 10. Questa modalità di vendita sembra aver funzionato, infatti prosegue a gran ritmo la prevendita dei biglietti per l’incontro Hellas Verona-Fiorentina. Sono già 8mila i tagliandi venduti nelle ultime 24 ore che portano le presenze, compreso la quota abbonati, a toccare quota 21mila. Per far fronte alla forte richiesta il club gialloblù ha aperto anche alla vendita il settore di “Tribuna Superiore Ovest”. Lo riporta Tuttohellasverona.it.

POLVEROSI:”SENZA COPPE SARRI A FIRENZE SAREBBE PERFETTO”