PAGELLE VIOLA: SI SBLOCCA FINALMENTE VLAHOVIC, RIBÉRY IN NETTA CRESCITA. MILENKOVIC INCERTO SUL GOL

Una Fiorentina in crescita ha affrontato al Franchi la temibile formazione del Sassuolo. Pareggio utile e meritato

Stasera al Franchi la Fiorentina di Prandelli affronta il Sassuolo di De Zerbi. Le pagelle viola:

DRAGOWSKI 6 Incolpevole sulla rete del Sassuolo e graziato a metà primo tempo da Berardi. Per il resto poco impegnato

CACERES 6 partita ordinata ed attenta, anche se non sembra avere in questo momento la reattività dei tempi migliori dal 73' minuto IGOR 6 fa il suo senza affanni particolari

PEZZELLA 6 guida discretamente il reparto arretrato, anche se a volte é lento nel far ripartire l'azione

MILENKOVIC 5 si fa beffare con un pizzico di ingenuità in occasione della rete del 1-0 sebbene il taglio dei neroverdi sia da applausi. É però fuori posizione ed ha una postura del tronco scorretta nell'occasione

BIRAGHI 5,5 lotta e si batte con grande grinta però sbaglia in apertura una rete che grida vendetta

CASTROVILLI 6 ad intermittenza ma le ombre sembrano di più rispetto alle luci dal 73' PULGAR 5,5 cerca di dare ordine e vi riesce a tratti, ma non riesce mai a dare qualità alle sue giocate

AMRABAT 5,5 ancora piuttosto statico ed a vinte inutilmente falloso. É ancora alla ricerca di se stesso

BONAVENTURA 6 cerca di dare ordine ed a tratti vi riesce, anche se quasi mai riesce a velocizzare in maniera adeguata la manovra 86' minuto VALERO s.v.

VENUTI 6 fa il suo compitino in modo diligente e preciso. Questo gli é stato chiesto e lui l'ha fatto

RIBÉRY 7 ancora non ha la brillantezza dei migliori, ma é il più vivo tra le fila viola ed ha il merito di procurarsi sapientemente un penalty. Colpisce anche una traversa a seguito di una grande spunto nel secondo tempo

VLAHOVIC 6 meglio di altre volte quanto meno é più partecipe al gioco. Trasforma dal dischetto il rigore procurato dal francese. Un po'più di impegno nella pressione sarebbe gradito dal 73'minuto KOUAMÉ 5,5 si nota poco la sua presenza in campo. Continua su di lui continua l'equivoco tattico

PRANDELLI 6 mette in campo una Fiorentina Iachiniana, ma oggi serviva fare risultato e per cui va bene così. Per adesso....

Marzio De Vita

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