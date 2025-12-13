13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Furia Nicola contro il Torino: “Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo”

News

Furia Nicola contro il Torino: “Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo”

Redazione

13 Dicembre · 18:29

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 18:29

TAG:

cremoneseNicolasimeoneTorino

Condividi:

di

La Cremonese si ribella dopo il grave errore arbitrale che ha permesso al Torino di vincere contro la squadra di Davide Nicola

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Torino, queste le sue parole registrate da TMW:

Come ha visto l’episodio di Simeone? “L’ho vista, ma come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato e ha aumentato l’ingombro. Per me era da sanzionare, ma non è stato fatto e lo accettiamo”

Cosa è mancato? “Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet. Sono soddisfatto del nostro spirito e della voglia di giocare, serve fare velocemente esperienza e sentire che possiamo essere competivi contro tutti. Peccato non aver pareggiato, lo accettiamo”

Non avete prodotto molto… “Nemmeno il Toro. Hanno fatto qualche ripartenza quando avevamo diversi attaccanti puri, ma a me va bene: possiamo scoprire risorse e nuove soluzioni. Ci aspettavamo una gara fisica e con scontri, loro hanno chiuso bene le linee di passaggio. Facciamo autocritica, così puoi migliorare. Se saremo più veloci e qualitativi, potremo creare maggiori presupposti

Ceccherini non giocava da tanto tempo: sottolinea la forza del gruppo? “Sono soddisfatto della prestazione, i ragazzi in spogliatoio erano infastiditi: è motivo d’orgoglio perché capisci che sanno di poter fare di più. Abbiamo avuto la defezione di Bianchetti, sono contento per Ceccherini: non mi lamento se manca qualcuno, c’è sempre un altro e tutti devono sentirsi importanti. Avevamo tre assenze, ma fa parte del calcio. Analizzo la prestazione, mi è piaciuto lo spirito e abbiamo dimostrato di essere competitivi. Poi ci sono meriti degli avversari e gli episodi”

Nel primo tempo dovevate essere più brillanti? “Non è una questione di stanchezza, ma di avversario che hai davanti. Un giocatore fa lo stesso la gara, ma in alcune sei più qualitativo: vale per tutti. L’idea è quella di acquisire un’identità, oggi avremmo potuto portare via un punto e analizzeremo come migliorare. Ma gli episodi fanno parte del gioco. A me interessa la prestazione, dobbiamo andare avanti così”

Ha inciso l’assenza di Bianchetti o la bravura del Toro? “Siamo usciti anche bene, gli attaccanti loro non pressavano tantissimo e noi sporcavamo tante traiettorie. Dovevamo capire che bisognava giocare con un tempo di gioco in meno, ma ogni gara ti mette di fronte a dover risolvere le situazioni. Cresciamo anche con questo: fino a centrocampo salivamo bene, poi serviva maggiore efficacia con più attacco alla profondità”

Dopo il Pisa aveva parlato di rabbia, oggi ha visto la stessa rabbia? “In campo si è vista fisicità, noi non lo siamo: stiamo imparando a giocare con forme diverse. La partita è stata giocata, abbiamo fatto una gara con umiltà e voglia, pur con meno precisione. Il Toro non merita la classifica che ha. I ragazzi avevano la sensazione di poter pareggiare, mi piace questa insoddisfazione”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio