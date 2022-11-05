Nicola: "Cremonese non l'abbiamo sottovalutata perchè ha perso contro la Fiorentina solo al 99esimo"

Finita in pareggio la partita tra Salernitana e Cremonese, a fine partite sono arrivate le parole di Davide Nicola

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, prossimo avversario della Fiorentina mercoledi a Firenze, ha parlato ai microfoni di Dazn del pareggio arrivato contro la Cremonese, queste le sue parole:

"I ragazzi oggi hanno dato tutto. Mi dispiace per l'episodio del rigore, ma lo accetto. A me non interessano queste dinamiche, ma la prestazione della mia squadra. La Cremonese non è da sottovalutare e infatti non lo abbiamo fatto. Hanno pareggiato contro l'Atalanta, contro l'Udinese, contro il Sassuolo. Ha perso solo al 99esimo contro la Fiorentina. Peccato, ce l'avevamo quasi fatta ma i ragazzi hanno comunque fatto uno step in avanti. E poi bisogna dare merito agli avversari, perché ci sono anche loro in campo. Noi abbiamo fatto una buona partita, ma dopo certe gare è difficile ripetersi eppure oggi lo abbiamo fatto: pensiamo ad affrontare un impegno per volta".

STANKOVIC PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/stankovic-la-fiorentina-ha-meno-punti-di-quelli-che-meritava-ma-questo-non-e-un-mio-problema/191388/