Nicola: “C’è il nervoso di non aver raccolto quanto abbiamo prodotto, in difficoltà solo sul primo goal”

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa al termine dei 90 minuti che hanno visto il suo Cagliari uscire sconfitto con la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb:

“Più che rammarico c’è nervoso perchè non abbiamo raccolto per quanto abbiamo prodotto. Abbiamo preparato con grande attenzione questa gara. Ci sono state delle interruzioni di gioco che hanno fatto crescere il nervoso nei miei. Ho una squadra consapevole di potersela giocare con tutti, ma dobbiamo migliorare nei dettagli. Per me è difficile dire qualcosa ai ragazzi, hanno fatto molto bene”.

Prossima gara senza Piccoli.

“Abbiamo tanti diffidati, prima o poi deve capitare”.

Qualcosa è cambiato con l’uscita di Mina?

“No, anche Palomino ha fatto bene. Abbiamo continuato a costruire, l’avversario era forte, e volevamo vincere. Dobbiamo essere coscienti che si dovranno fare ancora diversi punti”.

Il Cagliari è andato in sofferenza a centrocampo.

“Non sono d’accordo. Abbiamo un modo preciso di giocare. Il nostro centrocampo passa da due a tre elementi in breve tempo, abbiamo un nostro modo di fare calcio. A mio avviso abbiamo sbagliato determinate uscite, e questo non ci permetteva di scivolare tra i reparti. L’unica situazione che abbiamo patito è stato in occasione del primo goal. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, poi siamo mancati nel cross dell’avversario. Dobbiamo ambire a fare più di un goal”.

Come sta Mina?

“Ancora non sappiamo. Domani valuteremo”.

Gli altri risultati possono aver condizionato la squadra?

“No, non è la nostra filosofia. Il Cagliari ha giocato per vincere, e non siamo entrati in campo per accontentarci. Da domani continueremo il ritiro per preparare la partita di Verona, non possiamo staccare”.