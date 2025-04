Nonostante una buona prova, il Cagliari è caduto 3-1 a San Siro contro l’Inter. Al termine della sfida, il tecnico dei sardi, Davide Nicola, ha così parlato in vista della prossima sfida contro la Fiorentina: “Tabella salvezza? Non ne faccio, non mi interessa. So che dobbiamo ancora conquistare punti: molto dipenderà da chi c’è dietro, ognuno fa la sua corsa. Siamo convinti di potercela giocare sino alla fine. Se saremo bravi come oggi, ci divertiremo noi e chi ci guarda”.