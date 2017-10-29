Nicola: "Felice per aver fatto 9 punti, ma non bastano. Vincere contro la Fiorentina è sempre importante.."

Nel post partita ha parlato il tecnico del Crotone Davide Nicola. Queste le sue parole: "Vittoria importante, felice per il risultato

Nel post partita ha parlato il tecnico del Crotone Davide Nicola. Queste le sue parole: "C'è grande felicità perché vincere non è mai facile. In particolare contro una squadra come la Fiorentina, che esprime sempre un buon calcio. Quando ci esprimiamo al meglio riusciamo ad essere competitivi. Voglio pensare alla trasferta di Bologna e chiedo ai ragazzi di allenarsi bene questa settimana. Non è cambiato il nostro doverci impegnare sempre, le difficoltà ci sono. Noi siamo gratificati dall'aver fatto nove punti ma ancora non bastano".