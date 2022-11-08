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Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 16:00
Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze" - SALERNO, ITALY - FEBRUARY 26: Davide Nicola US Salernitana coach during the Serie A match between US Salernitana and Bologna FC at Stadio Arechi on February 26, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
SALERNO, ITALY - FEBRUARY 26: Davide Nicola US Salernitana coach during the Serie A match between US Salernitana and Bologna FC at Stadio Arechi on February 26, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato così in vista del match con la Fiorentina:

“Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. Quella viola è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell’arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena.

Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve. Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l’arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente automotivati per fare sempre del nostro meglio”. Lo riporta Tuttosport

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