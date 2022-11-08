Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato così in vista del match con la Fiorentina:

“Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. Quella viola è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell’arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena.

Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve. Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l’arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente automotivati per fare sempre del nostro meglio”. Lo riporta Tuttosport

ADANI PARLA DI PEDRO

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