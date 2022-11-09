Nicola: "Fiorentina avversario forte che gioca in maniera brillante, a Firenze sono ancora meglio"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha risposto alle domande in conferenza stampa dello stadio Franchi

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell'allenatore della Salernitana

Vilhena per noi è un giocatore che può giocare quinto a centrocampo, ho scelto lui perchè poi potevo cambiare assetto nel corso della partita. Il primo tempo abbiamo incontrato una squadra che ha un tasso tecnico elevato che gioca in maniera brillante, che nel suo stadio è anche più forte del normale. Dispiace aver preso gol, nel primo tempo non abbiamo fatto quello che volevamo. Comunque abbiamo fatto una partita dignitosa contro un avversario davvero forte. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e ci siamo anche divertiti

Avevamo impostato la partita per impostare con più velocità, dovevamo forzare le giocate da dietro, non abbiamo lavorato benissimo sui tempi di uscita, l'attacco dello spazio non era quello che ci aspettavamo, dovevamo lavorare meglio con le mezze ali ma lo accettiamo per la forza dell'avversario. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere il nostro gioco e la nostra identità

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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