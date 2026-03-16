Nicola: “La squadra ha dato tutto. Alla nostra gente chiedo il supporto e di rimanere vicino alla squadra”.

Intervistato nel post partita, ha così analizzato il pesante passivo di 1-4 Davide Nicola, l’allenatore della Cremonese, che è uscita dal campo sotto i pesanti fischi dello “Zini”: “Ognuno può spiegarla come desidera, io cerco sempre di essere onesto e obiettivo, chiaramente è normale che lo stadio possa dimostrare non un entusiasmo incredibile, ma si deve essere coscienti del fatto che proprio in questi momenti si deve avere la forza di rimanere vicino alla squadra, da parte della guida di chi ci supporta. Io pero non mi sento di dire nulla alla nostra gente che ci ha sempre supportati, forse è anche giusto che ci sia nervosismo e delusione, e può essere di aiuto anche se in forma diversa”.

Sulla partita: “La squadra ha dato tutto quello che poteva e voleva dare, ma in questo momento c’è molta fragilità, si prende gol con molta facilità. Nonostante questo non si può dire che la squadra non abbia provato a crearsi le sue occasioni. In questo momento preferisco guardare i pregi dei miei giocatori, non metterli nelle condizioni di sentirsi in colpa o di non vedere l’obiettivo. La salvezza dista tre punti, certo con questa fragilità non p facile, dobbiamo dunque essere nella consapevolezza di creare una svolta. Credo che ci sia la volontà mia, del mio staff e dell’ambiente di creare questa svolta, poi vedremo dalla prossima partita. Io ci credo, sono disposto ad accettare anche momenti non esaltanti, quando mi fisso un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo”.

Sulla possibilità di essere esonerato: “Siamo tutti costantemente in discussione, in un momento, lungo, in cui le cose non vanno, cerchiamo di provare soluzioni diverse, cosa che stiamo facendo. L’analisi però deve essere più profonda, più che far fatica a fare gol, siamo fragili nel prendere gol. Oggi alla prima situazione abbiamo preso gol, è un dato di fatto. Dobbiamo valutare come risolvere la situazione, ma non aggiungendo nervosismo”.