I convocati del Cagliari per la Fiorentina: nessuna novità, Nicola non recupera l’influenzato Jankto

Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati di Davide Nicola per la sfida di domani – ore 18.30 – contro la Fiorentina. Ventidue i calciatori rossoblu: out Deiola per squalifica e Jankto per attacco febbrile. Nessuna novità dunque rispetto alle ultime scelte. Questa la lista completa:

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Augello, Palomino, Luperto, Mina, Zappa, Obert.

Centrocampisti: Adopo, Makoumbou, Prati, Viola, Marin, Zortea, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Piccoli, Pavoletti, Kingstone, Coman, Luvumbo.