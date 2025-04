Palladino ritrova per la quarta volta il Cagliari: il viola è imbattuto nel confronto diretto coi sardi

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ritrova la Fiorentina oggi in Sardegna per la tredicesima volta in carriera affrontata con più squadre come il Crotone, la Salernitana, l’Udinese e con l’Empoli. Il bilancio dell’allenatore sardo è di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, il successo più importante di Nicola contro i gigliati è il successo per 2-1 quando allenava la Salernitana il 24 aprile 2022 con le reti di Djuric, Bonazzoli e Saponara per i viola di Italiano.

Mentre i due tecnici si ritrovano per la quarta volta in assoluto e il sardo ha vinto il confronto solo una volta quando allenava l’Empoli e Palladino il Monza. La gara finì 3-0 per i toscani ai danni dei lombardi del tecnico ora alla Fiorentina. All’andata Palladino riuscì a battere il Cagliari di Nicola per 1-0 con un gol di Cataldi nel mese di dicembre, precisamente nei giorni subito dopo il malore occorso a Bove.

Palladino ritrova anche lui il Cagliari per la quarta volta con il successo dell’andata già menzionato prima, poi alla guida del Monza pareggiò 1-1 a Cagliari e vinse 1-0 al Brianteo, quindi, il bilancio è di 2 vittorie e un pareggio per il tecnico campano nei confronti dei rossoblù.