Davide Nicola, tecnico del Genoa, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro la Fiorentina: “Siamo arrabbiati, queste sono gare da vincere, in campo siamo stati noi a far vedere le cose migliori, ma ci è mancato di chiuderla. Dopo il rigore sbagliato non ci siamo disuniti e questo mi è piaciuto, ma per il resto c’è rammarico: dobbiamo diventare più cinici e strafottenti in senso positivo”.