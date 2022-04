Nicola imbattuto da 4 gare contro la Fiorentina, all’andata vittoria schiacciante, 4-0 viola

Come scrive Goalist.it, sono solo cinque i precedenti nella massima serie fra le due squadre. La Fiorentina ha vinto tre volte, compresa la gara d’andata al Franchi finita 4-0. La Salernitana, però, è sempre emersa nei gironi di ritorno, battendo i Viola per 2-0 nel lontanissimo 1948 e fermandoli sull’1-1 nel 1999. Per confermare questa buona tradizione, il Cavalluccio si affida a Davide Nicola, che è imbattuto da quattro partite contro i toscani. L’unico successo arrivò nel 2017, quando il tecnico sedeva sulla panchina del Crotone, poi tre pareggi alla guida di Udinese, Genoa e Torino.

Italiano contro le neopromosse è reduce da tre vittorie consecutive con altrettanti clean sheet. Tre è anche il numero di successi di fila dei toscani (con Empoli, Napoli e Venezia), che non mettono insieme una striscia positiva più lunga dal 2018, con Pioli in panchina. Biraghi e compagni dovranno essere più forti delle avversità e del mal di trasferta. Se al Franchi Terracciano ha subito solo un gol nell’ultimo mese, fuori dalle mura amiche sono dodici i match consecutivi con almeno una rete al passivo.

