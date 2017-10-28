Nicola: "La Fiorentina ha qualità, velocità e gioventù. Dovremo essere ordinati e aggressivi, il campo dirà come finirà".

Allo 'Scida' domani la Fiorentina affronterà i padroni di casa del Crotone, dopo tre vittorie consecutive. Davide Nicola, allenatore dei pitagorici, ha analizzato il match in conferenza stampa: "Nelle...

Allo 'Scida' domani la Fiorentina affronterà i padroni di casa del Crotone, dopo tre vittorie consecutive. Davide Nicola, allenatore dei pitagorici, ha analizzato il match in conferenza stampa: "Nelle ultime due trasferte abbiamo raccolto la convinzione nei nostri mezzi, quelle che ci fanno capire che quando giochiamo con le giuste distanze possiamo fare risultato. Ora abbiamo l'opportunità di raccogliere i miglioramenti conquistati. Dobbiamo perseverare in quanto di buono stiamo facendo. La formazione? Dipenderà da chi riusciremo a recuperare. Abbiamo ancora qualche ora a disposizione. Domani ci saranno Martella e Simy anche se dobbiamo capire quanto tempo avranno nelle gambe. La Fiorentina? Costruisce da dietro il proprio gioco, attirando così la pressione avversaria per poi colpire da dietro le linee dei rivali. Sono molto abili nonostante sia una squadra giovane. Domani dovremo essere coscienti che durante la gara ci saranno momenti in cui servirà un atteggiamento simile a quello visto contro la Roma, ovvero ordinati e aggressivi. In altri invece dovremo alzare il baricentro ed essere aggressivi. La Fiorentina ha qualità, velocità e gioventù: per qualcuno sta stupendo perché ha cambiato molto rispetto allo scorso anno ma le qualità sono evidenti. Se i viola potranno sottovalutare il Crotone? Un po' tutti si ritengono più forti del Crotone, poi dipende il campo cosa dirà".