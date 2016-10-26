Nicola: “La Fiorentina è la squadra più forte mai vista fino ad ora. Mai incontrato squadre così imprevedibili”

Dopo il pareggio conquistato a Firenze ha parlato in sala stampa il tecnico del Crotone Davide Nicola, queste le sue parole:

“Stasera abbiamo pareggiato contro la squadra che fino ad ora mi ha più impressionato fino ad ora, la squadra più forte mai incontrata per imprevedibilità di gioco. Noi siamo stati bravi a complicare le cose alla Fiorentina dimostrando che possiamo rosicchiare punti anche su campi difficili. Nel secondo tempo la Fiorentina ci ha messo in difficoltà senza darci punti di riferimento, ma sono contento che alla fine sia arrivato un punto così importante. Dobbiamo continuare su questa strada alla ricerca della prima vittoria. Capezzi ha fatto la sua partita con grandi motivazioni nello stadio che ha sempre sognato di giocare, un giovane che sta crescendo rapidamente” conclude Nicola.