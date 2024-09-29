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Comuzzo: "Contro la Lazio l'abbiamo vinta con la difesa a 4. Palladino mi sta dando fiducia"

Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Fiorentina: "La partita? Scenderemo in campo per portare a casa altri 3 punti contro un Empoli in fo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 17:33
Comuzzo: "Contro la Lazio l'abbiamo vinta con la difesa a 4. Palladino mi sta dando fiducia" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Fiorentina

"La partita? Scenderemo in campo per portare a casa altri 3 punti contro un Empoli in forma

Il nuovo modulo? E' 3 anni che giochiamo a 4 e con la Lazio l'abbiamo portata a casa cambiando modulo in corsa.

Se mi aspettavo di giocare così tanto? E' una sorpresa ma sono arrivato in ritiro con voglia. Il mister mi sta dando fiducia e cerco di ripagarlo al meglio."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA NEL DERBY CON L'EMPOLI

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