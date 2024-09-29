Comuzzo: "Contro la Lazio l'abbiamo vinta con la difesa a 4. Palladino mi sta dando fiducia"

Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Fiorentina: "La partita? Scenderemo in campo per portare a casa altri 3 punti contro un Empoli in fo...

Le parole di Pietro Comuzzo ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Fiorentina:

"La partita? Scenderemo in campo per portare a casa altri 3 punti contro un Empoli in forma

Il nuovo modulo? E' 3 anni che giochiamo a 4 e con la Lazio l'abbiamo portata a casa cambiando modulo in corsa.

Se mi aspettavo di giocare così tanto? E' una sorpresa ma sono arrivato in ritiro con voglia. Il mister mi sta dando fiducia e cerco di ripagarlo al meglio."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA NEL DERBY CON L'EMPOLI

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-difesa-a-4-con-gosens-terzino-davanti-gudmundsson-e-kean/270042/