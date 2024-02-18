Intervallo Empoli-Fiorentina, il presidente Corsi protesta con l'arbitro Pairetto a bordocampo
A fine primo tempo di Empoli-Fiorentina, il presidente Corsi scende in campo a protestare contro il direttore di gara
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2024 16:19
Partita ricca di emozioni al Castellani per questo derby dell'Arno, provvisoriamente deciso dal bel gol di Lucas Beltran al 29'. Al duplice fischio che ha posto fine alla prima metà di gara, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è sceso in campo a protestare con il direttore di gara, mostrandosi contrariato sul metro di giudizio del direttore di gara designato, Luca Pairetto.
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