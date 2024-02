Barone: “È il nostro miglior avvio, ma a gennaio i risultati non sono positivi. Siamo consapevoli”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a Dazn nel pre partita di Empoli-Fiorentina. Queste le sue parole: “Stiamo passando un periodo particolare. Dobbiamo lavorare tanto sul campo,vogliamo ritornare ad essere la squadra all’inizio del campionato. Abbiamo 9 punti in più rispetto all’anno scorso e da quando siamo arrivati noi è il miglior avvio. I risultati in questo gennaio non sono però positivi. Siamo consapevoli di tutto questo, bisogna stare zitti e oggi importante è fare risultato”.