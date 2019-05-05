Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi"
Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 12:36
Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi e altrettante persone che mi vogliono bene. E’ sempre bello tornare qui dove ho tanti amici”