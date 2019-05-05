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Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi"

Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 12:36
Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi e altrettante persone che mi vogliono bene. E’ sempre bello tornare qui dove ho tanti amici”

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