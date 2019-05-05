Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi"

Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi...

Nel prepartita di Empoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn è stato intervistato il secondo portiere viola, ed ex dell'Empoli, Pietro Terracciano: “Fa piacere tornare ad Empoli, ho tanti ricordi positivi e altrettante persone che mi vogliono bene. E’ sempre bello tornare qui dove ho tanti amici”