Empoli, Farias: "A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza"

Al termine della partita Empoli-Fiorentina, Diego Farias ha parlato ai microfoni di Dazn:"Ci sto provando con gol e assist e spero di finire con altri gol per aiutare l’Empoli a salvarsi. Dobbiamo lot...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2019 14:46

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