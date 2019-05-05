Empoli, Farias: "A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza"
Al termine della partita Empoli-Fiorentina, Diego Farias ha parlato ai microfoni di Dazn:"Ci sto provando con gol e assist e spero di finire con altri gol per aiutare l’Empoli a salvarsi. Dobbiamo lot...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 14:46
Al termine della partita Empoli-Fiorentina, Diego Farias ha parlato ai microfoni di Dazn:
"Ci sto provando con gol e assist e spero di finire con altri gol per aiutare l’Empoli a salvarsi. Dobbiamo lottare fino alla fine e se continuiamo così faremo un bel finale di stagione.A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza. Il terzino destro, Di Lorenzo mi ha messo una gran palla è bravo sui cross. La vittoria ci dà fiducia per andare a Genova a fare risultato".