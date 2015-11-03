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Notizie Farias Fiorentina

Duello di mercato tra Montella e Iachini che si contendono Farias per il mercato di gennaio

27 dicembre 2021 19:54

Ag. Farias: "Ho un'offerta dalla Spagna. Qualcosa anche dall'Italia, ma resta al Colon fino a dicembre"

29 agosto 2021 17:14

Dall'Argentina, Burdisso vuole portare Farias alla Fiorentina. Il Colon chiede 10 milioni di euro

27 agosto 2021 00:01

Farias: "La Fiorentina è una squadra esperta. Ma noi siamo da Serie A"

18 ottobre 2020 17:13

Pareggio Spezia con il gol di Diego Farias. È 2-2 al Manuzzi di Cesena. Fiorentina in affanno

18 ottobre 2020 16:32

Tuttosport, Fiorentina interessata a Farias ma il Lecce non vuole aprire alla sua cessione

30 dicembre 2019 19:11

CorSport, il pallino di Iachini è Politano dell'Inter. Spunta l'idea Farias del Lecce, sullo sfondo Berardi del Sassuolo

28 dicembre 2019 12:36

TMW, Fiorentina e Cagliari pensano allo scambio Farias-Simeone ma entrambi non sono convinti dalla formula

01 agosto 2019 13:12

Empoli, Farias: "A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza"

05 maggio 2019 14:46

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