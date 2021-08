Dall’Argentina, Burdisso vuole portare Farias alla Fiorentina. Il Colon chiede 10 milioni di euro

Nicolas Burdisso vorrebbe portare Facundo Farias alla Fiorentina. Secondo il portale argentino El Litoral, il club Viola si starebbe muovendo per il trequartista classe 2002 in forza al Colon. Il giovane centrocampista tre mesi fa è stato protagonista della vittoria del titolo argentino col suo club, segnando in stagione 6 gol e servendo 7 assist. Il club argentino ha già rifiutato un’offerta dell’Orlando City per il diciannovenne (circa 6 milioni di dollari più bonus), ma il club di Commisso avrebbe presentato un’offerta superiore (al momento non si conosce la cifra precisa).

