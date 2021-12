Duello di mercato tra Montella e Iachini che si contendono Farias per il mercato di gennaio

Il Parma e Giuseppe Iachini in pressing per Diego Farias, attaccante ufficialmente svincolato dallo scorso 2 dicembre. L’attaccante classe ’90 in Serie A è più di un’idea per Sassuolo e Sampdoria, ma oggi il club italiano che con più insistenza si sta facendo avanti è quello emiliano.

Per Farias sono giorni di riflessione: piace anche in Liga, in Turchia sono arrivate offerte sia dal Konyaspor, secondo in classifica, che dall’Adana Demirspor, il club allenato da Vincenzo Montella. Ma oggi occhio al Parma: lo vuole Iachini, tecnico che lo conosce fin dai tempi della Primavera del Chievo e l’ha allenato con ottimi risultati a Empoli. Lo riporta TMW

GAZZETTA, CAICEDO GIA’ ALL’ADDIO CON IL GENOA: DUELLO FIORENTINA INTER PER L’EX LAZIALE