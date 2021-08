Ag. Farias: “Ho un’offerta dalla Spagna. Qualcosa anche dall’Italia, ma resta al Colon fino a dicembre”

Martin Sendoa, agente di Facundo Farias, è intervenuto ai microfoni di Radio Sol 91.5, emittente argentina, per parlare della situazione di mercato legata al suo assistito in forza al Colon. Ecco le sue parole:

“Ho un’offerta dalla Spagna. In questi giorni la porteremo a Vignatti(presidente Colon), non arriva alla clausola, ma è importante. C’è anche qualcosa dall’Italia, dalla Russia e dall’Ucraina, ma quelle destinazioni non sono una priorità per la sua carriera. Facundo resterà al Colón almeno fino a dicembre, al di là delle offerte e della posizione del club, quello che decide è sempre il giocatore”

