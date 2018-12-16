FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, NORGAARD NEL MEZZO, MIRALLAS IN ATTACCO. FUORI...
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Empoli, Pioli cambia modulo, questi gli undici:Lafont, Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Norgaard, Gerson, Bira...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 13:42
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Empoli, Pioli cambia modulo, questi gli undici:
Lafont, Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Norgaard, Gerson, Biraghi, Mirallas, Simeone