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FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, NORGAARD NEL MEZZO, MIRALLAS IN ATTACCO. FUORI...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Empoli, Pioli cambia modulo, questi gli undici:Lafont, Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Norgaard, Gerson, Bira...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 13:42
FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, NORGAARD NEL MEZZO, MIRALLAS IN ATTACCO. FUORI... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Empoli, Pioli cambia modulo, questi gli undici:

Lafont, Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Norgaard, Gerson, Biraghi, Mirallas, Simeone

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