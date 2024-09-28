Dal Viola Park, Mandragora verso la convocazione con l'Empoli. Pongracic non si è mai allenato in gruppo

Mandragora stringerà i denti per essere a disposizione. Il difensore croato ancora fermo ai box per l'infortunio muscolare

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina sta preparando il match di domani contro l'Empoli. Come riporta Radio Bruno, viaggia verso la convocazione Mandragora: il centrocampista è stato in forte dubbio per un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare gran parte degli allenamenti nel corso della settimana ma ieri è tornato in gruppo. Sarà con ogni probabilità a disposizione di mister Palladino ma partirà solo dalla panchina. Situazione diversa, invece, per Pongracic ancora alle prese con l'infortunio muscolare alla coscia sinistra che non gli ha permesso di esserci con la Lazio e non lo sarà neanche domani contro l'Empoli. Il difensore croato, infatti, non si è mai allenato in gruppi in settimana.

L'OPINIONE DI CICCIO BAIANO

https://www.labaroviola.com/baiano-su-beltran-se-lallenatore-non-lo-fa-giocare-ce-un-motivo-gli-altri-stanno-facendo-meglio/269961/