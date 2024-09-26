L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo

Come riporta SOS Fanta, oggi sono tornati ad allenarsi parzialmente col gruppo sia Fazzini che Maleh. I due centrocampisti sono sulla via del pieno recupero e c’è ottimismo sulla loro disponibilità pe...

A cura di Redazione Labaroviola 26 settembre 2024 19:30

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