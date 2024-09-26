L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo
Come riporta SOS Fanta, oggi sono tornati ad allenarsi parzialmente col gruppo sia Fazzini che Maleh. I due centrocampisti sono sulla via del pieno recupero e c’è ottimismo sulla loro disponibilità pe...
Come riporta SOS Fanta, oggi sono tornati ad allenarsi parzialmente col gruppo sia Fazzini che Maleh. I due centrocampisti sono sulla via del pieno recupero e c’è ottimismo sulla loro disponibilità per la sfida con la Fiorentina. Deciderà poi D’Aversa dopo i prossimi allenamenti come gestire i due, ma intanto entrambi sono ormai a un passo dal rientro.
LE PAROLE DI BENEDETTO FERRARA SULLA QUESTIONE DIFESA
https://www.labaroviola.com/ferrara-trasformare-braccetto-biraghi-una-scommessa-puo-giocare-piu-lui-di-gosens-nella-difesa-a-4/269782/