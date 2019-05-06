Rigano': "Viola, punti persi con le piccole errori imperdonabili. Meno male siamo già a 40 punti.."

L'ex bomber viola Christian Riganò, era ospite questa sera negli studi di RTV38, parlando così dell'attuale situazione complicata della Fiorentina: "Abbiamo perso dei punti con squadre di livello infe...

L'ex bomber viola Christian Riganò, era ospite questa sera negli studi di RTV38, parlando così dell'attuale situazione complicata della Fiorentina: "Abbiamo perso dei punti con squadre di livello inferiore con le quali dovevamo necessariamente vincere. Non va bene per nulla questo andamento. Con l'Empoli non è possibile prendere un gol del genere. Questa stagione è fallimentare e non può essere migliorata, menomale che abbiamo già raggiunto quota 40 punti, sennò non so come sarebbe potuta finire questa stagione".