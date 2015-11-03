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Notizie Rigano Intervista Fiorentina
Rigano': "Viola, punti persi con le piccole errori imperdonabili. Meno male siamo già a 40 punti.."
06 maggio 2019 23:44
Rigano': "Criticare Pioli si può, dubitare sulla professionalità inaccettabile. Le dimissioni.."
10 aprile 2019 23:12
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Sett. 15
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