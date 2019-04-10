Rigano': "Criticare Pioli si può, dubitare sulla professionalità inaccettabile. Le dimissioni.."

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento attuale di casa gigliata, con il cambio di allenatore maturato nelle scorse ore. Ecco le sue parole al'emittente Radio Sportiva...

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento attuale di casa gigliata, con il cambio di allenatore maturato nelle scorse ore. Ecco le sue parole al'emittente Radio Sportiva: "Sono sorpreso dal ritorno di Montella, per come andò quando lasciò la Fiorentina. Forse c'è stata di mezzo la finale di Coppa Italia Primavera, ma credevo più a un Bigica traghettatore in queste ultimi due mesi e poi Di Francesco a giugno. Mi fa ben sperare che gli abbiano fatto un contratto fino al 2021, significa che avrà tempo anche per costruire una squadra diversa in futuro. Non dobbiamo però avere in mente la squadra della sua prima volta, c'era un monte ingaggi doppio rispetto a oggi. Però dà sempre un'identità alle sue squadre. Pioli? Non riusciamo a capire bene come sia andata la storia, tutti parlano per sé. A volte ho criticato Pioli, ma non si può arrivare a dire che non sia un professionista. Si è andati oltre, ha fatto bene a dimettersi".