Labaro Viola

Notizie Dimissioni Pioli Fiorentina

Rigano': "Criticare Pioli si può, dubitare sulla professionalità inaccettabile. Le dimissioni.."

10 aprile 2019 23:12

Pucci(ACCVC): "Ingiusto sia Pioli il solo a pagare. Chiediamo ad ACF un nuovo incontro.."

09 aprile 2019 23:13

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