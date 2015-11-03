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Notizie Dimissioni Pioli Fiorentina
Rigano': "Criticare Pioli si può, dubitare sulla professionalità inaccettabile. Le dimissioni.."
10 aprile 2019 23:12
Pucci(ACCVC): "Ingiusto sia Pioli il solo a pagare. Chiediamo ad ACF un nuovo incontro.."
09 aprile 2019 23:13
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2019
Sett. 15
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