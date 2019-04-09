Pucci(ACCVC): "Ingiusto sia Pioli il solo a pagare. Chiediamo ad ACF un nuovo incontro.."

Il presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC), Filippo Pucci, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana della caotica situazione vissuta dalla Fiorentina quest'oggi. Ecco...

Il presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC), Filippo Pucci, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana della caotica situazione vissuta dalla Fiorentina quest'oggi. Ecco alcune sue parole: "Non è giusto che paghi solo mister Pioli, questo che è a tutti gli effetti un fallimento totale, tecnico e sportivo. Non riusciamo a capire come si possa gestire una situazione del genere in questa maniera, non capiamo come avvengano queste dinamiche. Quando c'è stata la nostra riunione con la società (6 febbraio, NdR) erano state dette alcune cose che sono state smentite da quello che sta succedendo adesso. Il comunicato mi ha lasciato senza parole. Come ACCVC abbiamo chiesto un nuovo chiarimento al club perché non ricordiamo una sola prestazione positiva come scritto invece nella nota diffusa su ViolaChannel ieri sera. La delusione non è dunque solo legata a questi ultimi giorni".

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