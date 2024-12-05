Colombo festeggia e dedica la vittoria a Bove: "Non vedo l'ora di vederti in campo fratello"
Grande impresa dell'Empoli, che ieri ha eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia vincendo al Franchi ai calci di rigore. Protagonista in campo Lorenzo Colombo, che ha voluto festeggiare il passaggio...
Grande impresa dell'Empoli, che ieri ha eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia vincendo al Franchi ai calci di rigore. Protagonista in campo Lorenzo Colombo, che ha voluto festeggiare il passaggio del turno in Coppa, omaggiando anche l'amico Edoardo Bove
"Ai quarti! Non vedo l’ora di rivederti in campo fratello Edoardo Bove", ha scritto l'attaccante dell'Empoli sui suoi canali social". Lo riporta TMW.
MOISE KEAN ELETTO MIGLIOR GIOCATORE DELLA SERIE A
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