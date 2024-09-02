Moviola Corriere dello Sport: "Colombo, troppi fischi! Pessina da rosso per la gomitata a Mandragora"

Colombo, brutta direzione di gara. Si becca un 5 in pagella

Fiorentina-Monza, la moviola del Corriere dello Sport che dà 5 all'arbitro Colombo. "Un passo indietro per Colombo, tanti fischi (33, impossibile giocare), un mancato rosso (o doppio giallo, fate voi) per Pessina sul quale forse anche il VAR poteva fare qualcosa. Pugno chiuso, gomito piegato ad angolo, l’intervento di Pessina su Mandragora è tutto tranne che involontario ( lo sa lo stesso Pessina): era già ammonito, in un verso (rosso, più giusto) o nell’altro (secondo giallo) doveva essere espulso. Nel finale, cross di Adli, Gagliardini respinge più con la spalla che col braccio sinistro, che è dietro la schiena, giusto non dare rigore. Ok il gol di Kean: lo tengono in gioco in quattro (Marì, Maldini, Djuric e Pereira) sul tocco di Ranieri"