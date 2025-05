Clamoroso errore arbitrale a favore della Lazio, rosso a Colombo inventato e partita in discesa

Episodio arbitrale che fa discutere in Empoli-Lazio quando al 38’ del primo tempo Colombo ha preso il secondo giallo per un contatto molto leggero con Gigot, il difensore della Lazio si lascia andare in modo molto discutibile ingannando il direttore di gara che espelle l’attaccante italiano. Lazio che attualmente si trova a +1 sulla Fiorentina e che se dovesse vincere, attualmente il risultato è di 0-1, andrebbe a complicare ancora di più la rincorsa della Viola all’europa. Empoli che invece andrebbe quasi a compromettere la sua permanenza in serie A.