Sarà l'arbitro Colombo a dirigere Napoli-Fiorentina. Due soli precedenti: entrambi finiti in parità

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match tra Napoli e Fiorentina. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sar...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2025 17:00

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