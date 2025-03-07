Sarà l'arbitro Colombo a dirigere Napoli-Fiorentina. Due soli precedenti: entrambi finiti in parità
Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match tra Napoli e Fiorentina. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sar...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2025 17:00
Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match tra Napoli e Fiorentina. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Meraviglia, mentre l’AVAR sarà Chiffi. I viola, con Colombo ha raccolto due pareggi nei due precedenti in Serie A: 1-1 contro la Lazio, a Roma, nel gennaio 2023, e 2-2 in casa contro il Monza nel settembre 2024.