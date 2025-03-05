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Napoli-Fiorentina sarà arbitrata da Colombo di Como, al Var ci sarà Meraviglia assistito da Chiffi

La FIGC ha comunicato le designazioni di Gianluca Rocchi per la 28esima giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina affronterà il Napoli di Antonio Conte al Maradona. Per arbitra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 12:42
Napoli-Fiorentina sarà arbitrata da Colombo di Como, al Var ci sarà Meraviglia assistito da Chiffi -
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La FIGC ha comunicato le designazioni di Gianluca Rocchi per la 28esima giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina affronterà il Napoli di Antonio Conte al Maradona. Per arbitrare uno dei big match di giornata, considerando che il Napoli è in lotta per lo scudetto e la Fiorentina in quella per l'Europa, Rocchi ha scelto l'arbitro Colombo della sezione di Como. Colombo sarà assistito al Var da Meraviglia e Chiffi e dagli assistenti Cecconi, Dei Giudici e Marchetti. Questa la designazione completa:

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV:       MARCHETTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     CHIFFI

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