Scartato dalla Fiorentina per la rabbia dei tifosi adesso D’Aversa potrebbe andare al Verona

L’Hellas Verona con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’esonero di Paolo Zanetti dopo il tracollo dei suoi a Cagliari dove hanno perso per 4-0. L’indiziato numero 1 per sostituire Zanetti è Roberto D’Aversa. L’ex Empoli che era stato ad un soffio da allenare la Fiorentina dopo l’esonero di Stefano Pioli e i lunghi giorni d’attesa vissuti al Viola Park. Tra D’Aversa e il club viola era tutto fatto, poi però la rabbia dei tifosi alla notizia di un suo possibile arrivo ha stoppato tutto e convinto la società a virare su Vanoli. Rabbia motivata anche dal rapporto tra l’allenatore e l’ex DS Pradè in quel momento neo dimissionario. Adesso per D’Aversa la chance a Verona e una contestazione che i tifosi viola sperano di non rimpiangere