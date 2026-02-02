2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:48

Scartato dalla Fiorentina per la rabbia dei tifosi adesso D’Aversa potrebbe andare al Verona

Redazione

2 Febbraio · 11:42

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 11:42

L’Hellas Verona con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’esonero di Paolo Zanetti dopo il tracollo dei suoi a Cagliari dove hanno perso per 4-0. L’indiziato numero 1 per sostituire Zanetti è Roberto D’Aversa. L’ex Empoli che era stato ad un soffio da allenare la Fiorentina dopo l’esonero di Stefano Pioli e i lunghi giorni d’attesa vissuti al Viola Park. Tra D’Aversa e il club viola era tutto fatto, poi però la rabbia dei tifosi alla notizia di un suo possibile arrivo ha stoppato tutto e convinto la società a virare su Vanoli. Rabbia motivata anche dal rapporto tra l’allenatore e l’ex DS Pradè in quel momento neo dimissionario. Adesso per D’Aversa la chance a Verona e una contestazione che i tifosi viola sperano di non rimpiangere

