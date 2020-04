Secondo quanto scrive L’Arena, Amrabat potrebbe essere un alleato per portare Juric alla Fiorentina. Il primo obiettivo di Commisso resta Luciano Spalletti, un allenatore che piace ai fiorentini, l’ingaggio che può richiedere non spaventa la proprietà viola. Iachini lascerà al termine della stagione la panchina viola, i nomi che circolano sono D’Aversa del Parma, Di Francesco e Juric del Verona, quest’ultimo sembra in pole e addirittura potrebbe essere già stato contattato.

Non c’è solo la Fiorentina sul tecnico veronese, Juric ha impressionato tutti Cairo compreso. Juric sarebbe l’allenatore adatto per rilanciare la compagine granata.