D’Aversa e una carriera fatta di esoneri e retrocessioni: nel mezzo pure una testata ad un avversario

Roberto D’Aversa è il nome più caldo che sta circolando intorno alla panchina della Fiorentina. Secondo molte fonti attendibili sarebbe il primo candidato a sostituire Pioli dopo il fallimento di questo inizio di stagione.

Quella di D’Aversa è una carriera fatta di lotte salvezza e annate in Serie B, ecco che la situazione attuale in cui versa la squadra sembrerebbe essere adatta ad uno come lui. Dopo la Promozione ottenuta con Parma nel 2020, l’allenatore nato a Stoccarda è ritornato sulla panchina dei Gialloblù nel gennaio 2021 per essere ricacciato a fine maggio dello stesso anno con una media di 0.35 punti a partita. L’esperienza alla Sampdoria non è stata ugualmente incoraggiante per il tecnico, dato che ha potuto allenare la squadra ligure solo fino al 17 gennaio 2022 prima di essere esonerato.

D’Aversa è conosciuto anche per un grave episodio di antisportività che lo ha riguardato durante la sua breve avventura sulla panchina del Lecce: alla fine di Lecce-Hellas l’allenatore diede una testata all’attaccante Henry del Verona durante un diverbio. La dirigenza salentina lo licenziò per grave condotta.

Infine vale la pena ricordare la sua ultima esperienza a Empoli, dove ha allenato Viti e Fazzini: stagione conclusasi con la retrocessione della squadra in Serie B.