Palladino a Empoli con un Gudmundsson in più e due certezze, difesa a tre e Biraghi titolare

Nel derby di stasera il tecnico viola sembra orientato a proporre il 3421 pensato in estate con Gudmundsson e Colpani dietro a Kean

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina (ore 18.00 arbitra Aureliano, diretta tv su DAZN/Sky):

Le ultime sull'Empoli

Buone notizie sul fronte infermeria visto che Fazzini e Maleh potrebbero tornare a far parte dei convocati per la gara contro la Fiorentina. D’Aversa potrebbe confermare in larga parte la squadra scesa in campo a Cagliari: davanti a Vasquez dovrebbe agire, come di consueto, il trio difensivo composto da Goglichidze, Ismajili e Viti. Attenzione però a De Sciglio che sta crescendo di forma. A centrocampo i cursori laterali dovrebbero essere ancora una volta Gyasi e Pezzella con Cacace e Sambia destinati alla panchina. Al centro sicuri del posto Henderson e Grassi, l’altra casella potrebbe essere occupata da Anjorin che sta dimostrando di essersi integrato perfettamente negli schemi di D’Aversa. In avanti Esposito e Colombo favoriti su Solbakken e Pellegri.

Le ultime sulla Fiorentina

Palladino si approccia al derby con qualche dubbio su modulo e uomini ma dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1. In porta De Gea, davanti a lui Quarta e Comuzzo, con il ballottaggio Ranieri-Biraghi (favorito) che può far cambiare anche volto alla difesa e renderla a quattro. Sulle corsie Dodo e Gosens, in mezzo in dubbio Mandragora: pronto all’uso il tandem romano con Bove e Cataldi. Si prepara al debutto dal 1’ Gudmundsson dopo il folgorante esordio, agirà con Colpani alle spalle di Kean.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Gilardino: “Senza Gudmundsson facciamo fatica, sapevamo dopo le cessione di lottare per la salvezza”

https://www.labaroviola.com/gilardino-senza-gudmundsson-facciamo-fatica-sapevamo-dopo-le-cessione-di-lottare-per-la-salvezza/269973/