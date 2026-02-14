D’Aversa in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Era stato vicino dopo l’esonero di Pioli

Roberto D’Aversa è in tribuna al Sinigaglia per assistere a Como-Fiorentina. Il tecnico era stato cercato dalla Fiorentina dopo l’esonero di Pioli e sembrava essere a un passo dalla panchina viola salvo poi essere scavalcato nelle gerarchie da Paolo Vanoli. Lo stesso Vanoli viene da un momento complicato con una Fiorentina incapace di portare a casa i 3 punti dalla partita di Bologna e con il Lecce distante 3 lunghezze. Chissà che la presenza di D’Aversa in tribuna non sia una semplice comparsa.