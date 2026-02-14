14 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
D’Aversa in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Era stato vicino dopo l’esonero di Pioli

during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy.

Redazione

14 Febbraio · 14:38

Aggiornamento: 14 Febbraio 2026 · 14:40

TAG:

ComoD'AversaFiorentina

di

Roberto D'Aversa è presente in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Il tecnico era stato vicino alla Fiorentina dopo l'esonero di Pioli.

Roberto D’Aversa è in tribuna al Sinigaglia per assistere a Como-Fiorentina. Il tecnico era stato cercato dalla Fiorentina dopo l’esonero di Pioli e sembrava essere a un passo dalla panchina viola salvo poi essere scavalcato nelle gerarchie da Paolo Vanoli. Lo stesso Vanoli viene da un momento complicato con una Fiorentina incapace di portare a casa i 3 punti dalla partita di Bologna e con il Lecce distante 3 lunghezze. Chissà che la presenza di D’Aversa in tribuna non sia una semplice comparsa.

